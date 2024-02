Europee: Zaratti, ‘voto fuori sede anche a politiche’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Avevamo cominciato l’esame del nostro provvedimento alla Camera per introdurre il voto dei fuori sede: la maggioranza ha voluto svuotarlo con una delega al governo, mentre ora apprendiamo della mossa di Fratelli d’Italia: davvero vogliono fare un provvedimento che riguardi solo le prossime europee? Oltre a permettere ai fuorisede di votare per le europee noi chiediamo che si consenta loro, con lo stesso metodo, di votare anche alle elezioni politiche nei comuni dove sono domiciliati”. Così Filiberto Zaratti, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella Commissione Affari costituzionali della Camera, primo firmatario della proposta di legge per consentire il voto dei fuori sede.