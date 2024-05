Europee: Zingaretti, ‘Tarquinio mette in difficoltà? Più Meloni che insulta De Luca’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “L’Italia deve spingere per l’apertura di un’azione diplomatica per la pace. Non sono le parole di Tarquinio a mettere in difficoltà, quanto quelle della presidente del Governo che prende a parolacce un altro presidente (De Luca, ndr). Ognuno deve fare la propria parte con rigore e autorevolezza”. Così Nicola Zingaretti (Pd) nell’approfondimento Specchio dei Tempi di Rainews24.