Europei Volley 2023, Italia sfiderà Macedonia del Nord negli ottavi

Settembre 7, 2023

(Adnkronos) – L’Italia fa cinque su cinque e vince anche la sfida conclusiva della Fase a Gironi degli Europei di pallavolo maschile con la Germania 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12) completando così la prima parte dell’Europeo senza alcuna sconfitta. Nella partita in cui non c’era nulla in palio, con la classifica già definita da ieri, Italia e Germania, scese in campo senza pressioni, hanno cercato di macinare gioco in vista della fase successiva. Tra le scelte di De Giorgi l’ingresso di Sbertoli a partire dal terzo set e di Bottolo, all’esordio in questo europeo, nel quarto set. Buono l’ingresso di Rinaldi sul finale.

L’Italia chiude col sorriso quindi questa prima parte di Europeo, in cui tutti hanno messo piede in campo e, come detto da De Giorgi più volte, ognuno ha dato il proprio contributo per la causa del gruppo. Sarà la Macedonia del Nord l’avversaria degli azzurri negli ottavi di finale sabato 9 settembre alle 18 al PalaFlorio di Bari. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky Sport 1. Ancona si congeda con un sold out da 5275 presenze per un totale di 176.970 euro e saluta gli azzurri che si sposteranno a Bari nella giornata di domani con arrivo previsto nel pomeriggio in vista appunto degli ottavi di finale.