Eurovision 2022, delusione Achille Lauro: i 10 promossi della seconda semifinale

Maggio 13, 2022

Roma/Torino, 12 mag. (Adnkronos) – Delusione per Achille Lauro, che non arriva in finale all’Eurovision Song Contest 2022. La seconda semifinale promuove altri 10 finalisti, ma non c’è il rappresentante di San Marino e nemmeno Emma Muscat che gareggiava per Malta. A passare il turno conquistando un posto nella finale di sabato sono i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con ‘Miss You’), Repubblica Ceca (We Are Domi con ‘Lights Off’), Azerbaijan (Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’), Polonia (Ochman con ‘River’), Finlandia (The Rasmus con ‘Jezebel’), Estonia (Stefan con ‘Hope’), Australia (Sheldon Riley con ‘Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’), Romania (WRS con ‘Llámame’) e Serbia (Konstrakta con ‘In Corpore Sano’).

LAURO SUL TORO MECCANICO – Achille Lauro per l’Eurovision Song Contest 2022 decide di cavalcare un toro meccanico. Il cantautore performer romano ha portato sul palco del Palaolimpico di Torino il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta. Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche cartelloni con dichiarazioni d’amore nei suoi confronti.

PAUSINI E MIKA IN DUETTO – Poco prima del verdetto della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022, al Palaolimpico di Torino è andato in scena l’inedito e atteso duetto tra Laura Pausini e Mika a sostegno della pace in Ucraina, sulle note di “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith.

IL VOLO – Grandi applausi sul finale della seconda semifinale dell’Eurovison Song Contest 2022 per Il Volo. Il trio si è esibito con Piero Barone e Ignazio Boschetto sul palco, mentre Gianluca Ginoble si è collegato a distanza perché positivo al Covid. Il Volo torna sul palco dell’Eurovision con una nuova interpretazione di ‘Grande Amore’ in una versione tra inglese e italiano, il singolo che, nel 2015 (quando il trio ha rappresentato l’Italia nella 60ª edizione dell’evento) si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto all’Eurovision Song Contest.

OCHMAN – Boato dei giornalisti polacchi in sala stampa a fine esibizione di Ochman che sul palco dell’Eurovision Song Contest ha cantato River. Fin dalle prime note, non hanno trattenuto l’entusiasmo e dopo l’applauso iniziale, quando è apparso sugli schemi, hanno cantato con lui sventolando la bandiera polacca.