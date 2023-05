Maggio 13, 2023

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Marco Mengoni con il brano ‘Due Vite’ si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award, ovvero il Premio per la miglior composizione. Il riconoscimento è assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood, che nel 2019 lo aveva vinto con il brano ‘Soldi’.