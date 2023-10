Eurovita: Ivass approva cessione portafoglio a Cronos Vita**

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – L’Ivass annuncia di avere oggi approvato la cessione del compendio aziendale che include l’intero portafoglio assicurativo da Eurovita spa in liquidazione coatta amministrativa a Cronos Vita spa. L’istanza – si spiega – è stata presentata dal Commissario liquidatore di Eurovita, corredata dal parere positivo del Comitato di sorveglianza.

Il capitale di Cronos Vita è detenuto dalle compagnie Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e UnipolSai ciascuna per il 22,5% e da Allianz per il restante 10%. Il portafoglio sarà acquisito senza alcuna modifica contrattuale. Cronos gestirà il portafoglio per trasferirlo entro 18-24 mesi alle imprese partecipanti.

Con questo provvedimento – si sottolinea dall’Ivass – “si conclude nell’interesse degli assicurati la vicenda Eurovita, con la normalizzazione dei rapporti assicurativi e la fine del blocco dei riscatti disposta dall’Ivass fino al 31 ottobre 2023”.