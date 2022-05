Eutanasia: Fregolent (Lega), ‘Maiorino strumentalizza e ostacola ddl su droga’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Obiettivo fondamentale della Lega è salvaguardare i ragazzi dall’uso di stupefacenti e fornire adeguati strumenti alle Forze dell’Ordine contro chi spaccia. Ci spiace, però, constatare come la senatrice Maiorino strumentalizzi il tema sul fine vita per impedire il proseguimento dell’iter sul disegno di legge 1128 a prima firma Romeo sugli stupefacenti. Sono temi diversi, ma ugualmente importanti. Dopo aver ottenuto senza ostruzionismo un numero di audizioni sul fine vita, la Maiorino ha messo in discussione gli approfondimenti svolti che autorizzano il prosieguo dell’iter parlamentare. Per la Lega, la battaglia contro lo spaccio verrà sempre al primo posto, proprio a tutela dei più deboli”. Lo afferma Sonia Fregolent, capogruppo della Lega in commissione Sanità del Senato.