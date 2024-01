Eutanasia: Gori, ‘spostamento Schlein a sinistra? Io avrei votato a favore’

Gennaio 21, 2024

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Le parole di Elly Schlein su quanto accaduto in Veneto sul voto sul fine vita “sono state interpretate come uno spostamento a sinistra. Io la delibera, caldeggiata da Zaia, per dare tempi e modalità certe a garantire il rispetto della legge e i diritti del malato, l’avrei votata, avrei votato a favore. E invece c’è stata una consigliera del Pd che ha ritenuto di astenersi. Scelta rispettabile, nessuno pensa a sanzioni. In quel caso, non penso ci fosse una questione di coscienza ma una questione di ciò che la Corte costituzionale con una sentenza ha già determinato”. Così Giorgio Gori del Pd, sindaco di Bergamo, a In Mezz’ora su Rai3.