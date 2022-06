Eutanasia: Letta, ‘mi vergognerei se legislatura finisse senza norma’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – La storia di Mario “è una storia forte che ci interroga tutti, che ci dice come la politica, il Parlamento e le leggi siano in ritardo. A tutti quelli che dicono che non bisogna occuparsi di diritti ma di altro, questa storia dice che non è vero e che ci si deve occupare di diritti mentre ci si occupa anche di altro”. Così Enrico Letta a RepIdee.

“La Consulta ha fatto bene il suo lavoro, non altrettanto il Parlamento che continua a latitare. Ma un passo avanti è stato fatto alla Camera, ora la norma è al Senato. L’impegno a far si’ che la norma approvata da un ramo del Parlamento diventi legge è pieno e totale”.

Conclude Letta: “Mi vergognerei da legislatore se questa legislatura si concludesse senza una norma sul suicidio assistito che la Corte costituzionale ha richiesto”.