Eutanasia: Morgante-De Carlo (Fdi), ‘vita è un valore e va difesa’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Difendere la vita, investire per eliminare la sofferenza e garantire a tutti una vita degna, anche nella malattia. Questo il messaggio che abbiamo voluto ribadire, ieri, durante la conferenza dal titolo ‘La morte non è mai la soluzione. Dialogo sulla dignità e passione per l’uomo’, che si è tenuta a Verona”. Lo dichiarano Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia, e Luca De Carlo, senatore dello stesso partito, presenti, insieme al consigliere regionale del Veneto Joe Formaggio, alla conferenza in questione.

“Siamo per la difesa della vita e della famiglia, siamo per tutelare e difendere il diritto primario di un bambino ad avere una mamma e un papà, siamo per difendere la dignità della donna contro l’abominevole pratica dell’utero in affitto: per Fratelli d’Italia una vita vale sempre e deve essere degnamente vissuta. Difendiamo la cultura della vita contro la cultura dello scarto e quindi siamo convinti che serva una maggior consapevolezza e un cambio di passo culturale che non veda il sofferente, la persona fragile, l’anziano come persone da emarginare perché non più utili per la società”, concludono i due esponenti meloniani.