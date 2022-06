Eutanasia: Trizzino (Azione), ‘basta propaganda, Casellati calendarizzi voto aula’

Giugno 19, 2022

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Sul tema del fine vita non possiamo lasciarci imprigionare da una propaganda ideologica come quella della Meloni o di Boccia, che da posizioni diverse non colgono il dramma di chi si trova in vicende come quella vissuta, da ultimo, da Federico Carboni. Di fronte a situazioni nuove, trincerarsi sui ‘no’ fa correre il rischio di non avere capito niente”. Lo dichiara Giorgio Trizzino, deputato di Azione.

“E quando il cardinale Zuppi afferma che la Chiesa è contraria alla sofferenza e auspica che la discussione in Parlamento sia finalizzata a ‘proteggere la vita’, coniugando pero’ questo ideale con ‘la scelta e l’accompagnamento individuale, per trovare soluzioni che mettano insieme’ le diverse prospettive – aggiunge Trizzino – mi sembra si vada nella giusta direzione. Il Senato faccia la sua parte e la presidente Casellati inserisca all’ordine del giorno il voto del testo di legge sul suicidio assistito, senza ulteriori tergiversazioni”.