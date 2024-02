Ex Ilva: ADI, mai convocati da Commissione Industria, da Sace nessuna richiesta su indotto**

Febbraio 8, 2024

Milano, 8 feb. – (Adnkronos) – Acciaierie d’Italia “comunica di non essere stata convocata” dalla IX Commissione Industria del Senato sulla questione dell’ex Ilva e “conferma sin d’ora la sua partecipazione in caso la Commissione ritenga opportuna l’audizione della società”. Lo scrive Adi in una nota in risposta alle parole del ministro Urso, che stamattina, dopo il suo intervendo in Commissione si è detto “stupito” nell’ apprendere “che l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia non sia venuta nemmeno in audizione a dare le informazioni che il Parlamento ha ritenuto di chiedere. Queste informazioni non sono state date nemmeno al socio pubblico e ai commissari titolari degli impianti”.

Inoltre, “in riferimento agli articoli comparsi sulla stampa in questi giorni, tra i quali l’articolo pubblicato dal quotidiano “La Verità”, nei quali si afferma che Acciaierie d’Italia non fornirebbe a Sace le informazioni necessarie per poter dar seguito a quanto previsto dai provvedimenti adottati in questi giorni dal Governo a tutela dei crediti delle imprese dell’indotto, l’Azienda precisa che tali affermazioni sono prive di ogni fondamento”. “Acciaierie d’Italia – conclude la nota – non ha mai ricevuto alcuna richiesta in tal senso da Sace e si riserva di agire in ogni sede a tutela delle proprie ragioni”.