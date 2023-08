Ex Ilva: Bonelli, ‘governo aggira procedure infrazione condannando popolo tarantino’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Ho ascoltato molti esponenti della destra che sono intervenuti riguardo alla questione dell’Ilva. Vorrei ricordare che ci sono tre procedure di infrazione che questo decreto legge non affronta. Il governo si è assunto la responsabilità di fare una proposta che va nella direzione opposta della procedura d’infrazione, come nel caso al processo di decarbonizzazione e all’immunità penale. State approvando l’aia (autorizzazione integrata ambientale), che prevede il carbone per i prossimi 12 anni e prevedete impunità penale: così condannate il popolo tarantino”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, durante il suo intervento alla Camera. “Avete tolto il diritto-dovere del sindaco di tutelare la salute della popolazione con ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge – continua l’esponente dei rossoverdi -. Per evitare il deferimento della Commissione europea, state facendo diventare legge uno strumento fraudolento con cui raggirare le istituzioni europee. Sappiate che comunicheremo tutto all’Unione Europea. Come si può dire che a Taranto va tutto bene? Come ben sapete, l’Ilva ha continuato l’attività grazie a decine di decreti salva Ilva che hanno garantito, per legge, il diritto a inquinare. In nessun Paese democratico del mondo ciò sarebbe consentito”.

“Quando dite che lo scudo penale non ha impedito l’azione della magistratura, in realtà è avvenuto il contrario e a pagare il prezzo di quello scudo sono state le famiglie tarantine. I legislatori sapevano che le emissioni andavano oltre i limiti, ennesima prova che non avete avuto un atteggiamento da buone madri e padri di famiglia. Pensate di aggirare le procedure ma in realtà le state ampliando, e noi scriveremo all’Unione europea. Non potete, attraverso la legge, mortificare una città che ha pagato un prezzo altissimo per lo sviluppo a tutti i costi”, conclude Bonelli.