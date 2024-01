Ex Ilva: Calderone, ‘trovare soluzione concordata, fiduciosa in percorso senza Mittal’

Gennaio 12, 2024

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Dobbiamo ascoltarci reciprocamente, in questi momenti stanno parlandosi i collegi legali dei soci in modo da poter trovare una soluzione responsabile e assolutamente concordata per un’attenzione alle esigenze dei lavoratori e della fabbrica. Sono fiduciosa che si trovi una modalità per definire un percorso che non ci vede più interessati o coinvolti in una prosecuzione dell’esperienza con Mittal”. E’ quanto ha affermato il ministro del Lavoro Marina Calderone dopo l’incotnro di ieri l’incontro tra governo e sindacati sul futuro dell’ex gruppo Ilva, intervistata a ‘Start’ su Sky Tg24. Divorzio consensuale? “Ce lo auguriamo” ha risposto il ministro.