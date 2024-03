Ex Ilva: Camera approva decreto legge in via definitiva**

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Con 154 voti a favore, 46 contrari e 56 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge relativo agli impianti Ilva di Taranto, contenente disposizioni che modificano la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all’amministrazione straordinaria. Alcune norme sono relative alle imprese dell’indotto, con riferimento alle quali, in sede di conversione è stato inserito il contenuto del decreto legge 9/2024, contestualmente abrogato.