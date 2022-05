Ex-Ilva: Collina, ‘mi assumo responsabilità, Pd per no, ma M5S hanno forzato’**

Maggio 9, 2022

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La scelta di votare a favore dell’emendamento proposto dai 5s sull’Ilva nasce solo dalla volontà di non rompere una alleanza politica che sul territorio tarantino sostiene un candidato a sindaco”. Così Stefano Collina, capogruppo Pd in commissione Industria.

“Ero consapevole che l’input che avevo dalla capogruppo e dal partito era di votare contro l’emendamento. Di fronte alla forzatura del m5s che ha voluto mettere ai voti un emendamento su cui il governo aveva dato parere contrario e che avevamo bloccato in tutte le riunioni di maggioranza, ho scelto di votare a favore per non spaccare un fronte, convinto che l’emendamento, come poi è avvenuto, sarebbe stato bocciato”.

Conclude il senatore dem: “Mi assumo la responsabilità della scelta consapevole che la forzatura sul voto del M5S aveva cambiato il contesto politico”.