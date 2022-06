Ex Ilva: Conte, ‘Taranto ferita aperta, competitività si coniughi a diritti’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Mario Draghi punta a far tornare l’ex Ilva a brillare? “Gli obiettivi di politica industriali sono molto importanti, la competitività è importante ma è importante che tutto ciò non vada realizzato a detrimento dei lavoratori. Abbiamo dei lavoratori -4.000-5.000 in cassa integrazione – tanti altri con amministrazione straordinaria: vanno riassorbiti per nuove opportunità, bisogna diversificare, non devono rimanere a casa. E poi la competitività va sempre coniugata nel segno della sostenibilità ambientale. Taranto è una ferita aperta nel cuore non solo del Meridione ma dell’Italia, a Taranto dobbiamo conciliare il diritto al lavoro ma anche il diritto alla salute e all’ambiente”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, durante un punto stampa nella cittadina pugliese a sostegno del candidato sindaco.