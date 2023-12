Ex Ilva: De Palma, domani intervenga Meloni, senza risposte concrete non lasceremo Chigi**

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Domani chiederemo al Governo risposte concrete sull’ex Ilva: deve dirci se intende assumere o meno il controllo degli stabilimenti siderurgici acquisendo la maggioranza del capitale pubblico. intervenga la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni perchè non lasceremo palazzo Chigi fino a quando il Governo non avrà chiarito la propria posizione”. Sono queste per il leader Fiom, Michele De Palma, le aspettative e le intenzioni con cui le tute blu della Cgil siederanno all’incontro a palazzo Chigi sul futuro dell’ex gruppo Ilva. Una giornata dunque, “decisiva”, spiega ancora De Palma, conversando con l’Adnkronos, perché “è arrivato il tempo delle scelte e quello di garantire la produzione di acciaio, la salute e la sicurezza delle persone e la tutela dell’occupazione e dell’ambiente.