Ex Ilva: fonti, ArcelorMittal non può attivare processo dissequestro in autonomia

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – “Non vi è traccia della possibilità di agire il decreto di agosto 2023 nelle interlocuzioni dei commissari durante la composizione negoziata e comunque è un’opzione che si può attivare solo dopo che il giudice ha rigettato istanza di dissequestro richiesta da Ilva in AS stessa”. Lo spiegano all’Adnkronos fonti vicine ad Acciaierie d’Italia osservando che “ArcelorMittal non può attivare nessun processo di dissequestro in autonomia.”