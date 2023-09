Ex Ilva: Furlan (Pd), ‘governo fermo, passare dalle parole ai fatti’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “L’immobilismo del governo sull’ex Ilva è preoccupante, i lavoratori chiedono risposte concrete sul proprio futuro lavorativo e sul piano industriale. Voglio esprimere vicinanza alla mobilitazione sindacale di oggi, che manifesta timori per il perdurare dell’assenza di risposte”. Lo afferma la senatrice del Partito democratico Annamaria Furlan, membro della commissione Lavoro.

“Non arrivano risposte alle richieste dei lavoratori – sottolinea Furlan –, molti di loro continuano a essere in cassa integrazione in un quadro di crisi che ormai si protrae da più di dieci anni. Oggi la tensione è alta in tutti gli stabilimenti ex Ilva italiani. E’ ora che il Governo si svegli e prenda una decisione sul futuro di un settore strategico per il nostro Paese e di un’azienda che ancora oggi può essere un attore internazionale nel siderurgico”. “Si parla spesso di competitività ma non si passa dalle parole ai fatti: è urgente superare questa confusione e fare chiarezza sugli assetti societari futuri”, conclude la senatrice dem.