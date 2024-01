Ex ilva: governo lavora a divorzio Mittal, continuità aziendale e rilancio industriale gruppo**

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – “Non ci sono più le condizioni per condividere la fiducia e le prospettiva per impegni reciproci con Mittal. L’incontro dell’8 gennaio scorso ha chiarito definitivamente che non è possibile proseguire nella gestione di Acciaierie d’Italia assieme a Mittal”. Così il governo avrebbe rassicurato i sindacati nel corso dell’incontro di stasera, secondo quando riporta il leader Fim Roberto Benaglia al termine.

A questo punto e in queste ore, ha spiegato ancora il governo, i tecnici di Invitalia e Mittal stanno lavorando su tre focus: il divorzio consensuale che non “è scontato” ma “e’ importante per ridurre i pericoli di contenzioso legale nel futuro”. La continuità aziendale produttiva che deve essere garantita ; e la disponibilità a versare quelle risorse “necessarie al rilancio delle attività delle acciaierie”, ha spiegato ancora l’esecutivo. Un programma, riporta ancora Benaglia, che “il governo ci ha assicurato porterà a termine in pochissimi giorni”.

“I tecnici infatti lavoreranno fino a mercoledì, ultimo giorno utile per trovare una soluzione consensuale e in ogni caso, l’esecutivo”, avrebbe garantito che “mercoledì prenderà le decisioni finali”, ha concluso Benaglia.