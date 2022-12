Dicembre 30, 2022

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “L’obiettivo” è fare della Ex Ilva una grande acciaieria verde. Vogliamo aumentare la produzione nei prossimi anni e recuperare le persone in cassa integrazione”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con riferimento al decreto legge approvato mercoledì, in un video della sua ormai tradizionale rubrica, ‘Gli appunti di Giorgia’. “Abbiamo fatto un provvedimento importante perché vogliamo trasformare un problema in un’opportunità”, ha sottolineato Meloni.