Ex-Ilva: Misiani (Pd), ‘giorni cruciali, unica soluzione è controllo statale’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Per l’ex Ilva sono giorni cruciali. È a rischio il futuro di una realtà strategica della siderurgia italiana, di migliaia di posti di lavoro diretti e nell’indotto, dei territori interessati, a partire da Taranto. Oggi è previsto un incontro tra il governo e le organizzazioni sindacali”. Così su Facebook il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“Mesi di confronto con il socio privato non hanno prodotto nulla, se non la conferma di un sostanziale disimpegno. Per salvare l’azienda e restituirle una prospettiva l’unica soluzione realmente praticabile è che lo Stato assuma il controllo della società, convertendo in capitale il prestito soci da 680 milioni di euro. Ci aspettiamo che il governo superi le proprie incertezze e divisioni interne e scelga di andare in questa direzione”.