Ex Ilva: ok Aula Senato a dl

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Via libera dell’Aula del Senato al cosiddetto dl ex Ilva che stanzia 320 milioni di euro nel 2024 per un prestito-ponte. Il provvedimento è stato approvato con 84 sì, 27 no e 30 astenuti. Oltre ai gruppi della maggioranza, hanno votato a favore Azione e Autonomie, astenuti Iv e Pd, mentre il voto contrario è stato espresso da Avs e M5S. Il provvedimento, varato per consentire l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria per Acciaierie d’Italia, passa ora all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 18 marzo.