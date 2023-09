Ex Ilva: Peluffo (Pd), ‘preoccupa disimpegno governo, riferisca in Parlamento’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per il disimpegno e l’assenza di una strategia chiara da parte del governo sul futuro degli ex stabilimenti dell’Ilva. Per questo motivo come gruppo Pd abbiamo fatto richiesta urgente di svolgere le audizioni del presidente Franco Bernabè, che in questi giorni avrebbe maturato l’intenzione di rimettere il suo mandato, e dei ministri del governo competenti. Non si può più temporeggiare. Il Paese e i lavoratori dell’acciaieria meritano risposte subito per scongiurare il rischio di una chiusura”. Così Vinicio Peluffo, capogruppo Pd in commissione Attività produttive della Camera.