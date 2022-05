Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Dal termovalorizzatore all’Ilva passando per l’Ucraina. È tornato il partito del No. Tutt’altra cosa rispetto al campo largo come alleanza dei Sì e del riformismo che serve al Paese. A cosa serve invece tornare alla raccolta di ‘bandierine’?”. Così il senatore Pd, Dario Stefano, su twitter.