Expo 2025: Fontana, ‘a Osaka occasione per consolidare posizione nostre imprese’

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “‘Expo 2025 Osaka, Kansai, Giappone’ è una straordinaria opportunità per promuovere a livello internazionale l’eccellenza italiana in ambito artistico, culturale, artigianale, industriale, gastronomico, scientifico e tecnologico. In tutte queste dimensioni, il Made in Italy è sinonimo di bellezza, creatività e ingegno, qualità che da sempre ci contraddistinguono e per le quali siamo apprezzati nel mondo. Nello scenario geopolitico attuale, sospeso tra profonde incertezze e notevoli possibilità di crescita, la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Osaka offre dunque alle nostre imprese la cornice ideale per consolidare la propria posizione in un’area geografica di rilevanza strategica, caratterizzata da un’economia dinamica e in costante sviluppo”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto per la Giornata nazionale del Made in Italy presso il Padiglione Italia a “Expo 2025 Osaka”.