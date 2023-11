Expo 2030: Meloni, ‘grazie Slovenia per sostegno Italia’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare il primo ministro Golob per aver confermato il sostegno alla candidatura dell’Italia per Expo 2030, una grande occasione per l’Italia ma che può esserlo anche per Slovenia”. Così la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro sloveno Robert Golob.