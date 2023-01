Expo 2030: Meloni, ‘Italia ha carte in regole, massimo impegno governo per Roma’

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Segretario generale del Bureau International des Expositions (Bie), Dimitri Kerkentzes. Al centro del colloquio la candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030. Il Presidente Meloni ha richiamato i contenuti principali del progetto di Expo 2030 ed ha ribadito il massimo impegno del Governo per il successo della candidatura della Capitale d’Italia. Meloni ha sottolineato che sarebbe un onore per l’Italia e per Roma, città universale per definizione, ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale, anno in cui si celebra il centenario del Bie”. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

“Per il presidente del Consiglio l’Italia – si legge ancora nella nota – ha tutte le carte in regola per ospitare un grande evento mondiale all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e della rigenerazione urbana. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche il presidente del Comitato Promotore, ambasciatore Giampiero Massolo, Meloni ha ribadito che l’Expo 2030 è una priorità nazionale e la candidatura di Roma gode del sostegno dei cittadini italiani e di tutte le istituzioni nazionali e territoriali coinvolte ad ogni livello”.