Expo: De Priamo (Fdi), ‘con Roma candidata questo sogno può diventare realtà’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “L’idea di questa mozione nasce dalla volontà di invitare il Parlamento a sostenere fortemente la candidatura di Roma a Expo 2030, e voglio ringraziare tutte le forze politiche che l’hanno sottoscritta”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, presentando la mozione su Roma candidata a Expo 2030, di cui è primo firmatario . “Già nel 2020 Giorgia Meloni e gli altri consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia, tra cui il sottoscritto, presentarono una mozione per la candidatura di Roma Capitale a Expo 2030, convinti della straordinaria possibilità che essa rappresentava per la nostra Nazione”.

“Il dossier relativo alla candidatura di Roma prevede interventi strutturali sulle criticità della Capitale e individua un’area nel VI municipio, una periferia con problemi sociali ma anche con tanta voglia di riscatto – prosegue il senatore -. Un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di lasciare un patrimonio alla città, oltre che creare posti di lavoro e contribuire a un importante sviluppo economico e territoriale in chiave sostenibile. Si tratta dunque di una candidatura strategica per l’interesse nazionale e infatti fortemente sostenuta dal governo di Giorgia Meloni”.

“Attendiamo la scelta che arriverà a novembre, consapevoli che altri Paesi candidati avranno a disposizione, sicuramente, molte risorse, ma nessuno possiede le enormi e universali ricchezze culturali, storiche e artistiche di Roma e dell’Italia. Motivo per cui siamo fiduciosi che questo sogno possa diventare realtà”, conclude De Priamo.