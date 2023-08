Export: Foti, ‘un dato positivo al giorno toglie sinistre di torno’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Non si arresta l’arrivo di dati positivi sullo stato di salute dell’Italia. Sono di oggi i più che positivi risultati ottenuti dall’export italiano che registra un +0,4% nel mese di giugno. Non solo, ma nei primi sei mesi dell’anno il saldo della bilancia commerciale è positivo di 18,3 miliardi di euro. Solo ieri abbiamo commentato i dati dell’Ocse, che ha rilevato in Italia, tra tutte le economie del G7, l’aumento record del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2023 (+3,3%). A tacere del calo dell’inflazione, che a luglio, si attesta al +5,9%, addirittura dimezzata rispetto al governo Draghi. Insomma, un giorno dopo l’altro cadono le menzogne delle sinistre e i patetici attacchi delle stesse al governo Meloni. Un governo che non fa passerelle ma che vede riconosciuti da istituti terzi il meritorio impegno profuso a favore del popolo italiano. Parafrasando un vecchio adagio, un dato positivo del governo Meloni al giorno toglie le sinistre di torno”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.