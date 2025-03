Export: Tajani, ‘faremo unità apposita al ministero per aiutare imprese’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Faremo un’unità apposita al ministero degli Esteri per l’Export, con un numero dedicato e una mail, in modo che qualsiasi impresa italiana possa avere immediatamente una risposta dal ministero per tutto ciò che riguarda il problema delle esportazioni e dei dazi. Noi stiamo lavorando in maniera molto intensa e presto nomineremo un inviato speciale del ministero degli Esteri”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’.

“Noi consideriamo la Via del Cotone una grande opportunità – ha aggiunto Tajani – Sarò presto in India, nel mese di aprile, anche per fare un Business Forum, quindi questo percorso dall’India a Israele, ai Paesi del Golfo, Italia e quindi Europa, mi pare una straordinaria opportunità che per noi è più confacente rispetto alla Via della Seta dalla quale siamo usciti”.