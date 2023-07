Extravillae, Dobrovich (Videocittà) ‘naturale partecipare con performance Quaglia’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Come Videocittà per noi è importantissimo mantenere vivo un rapporto con il patrimonio, è uno dei nostri focus riuscire attraverso lo strumento audiovisivo a valorizzare il patrimonio monumentale del nostro territorio. E’ una missione che Videocittà porta avanti dal 2018, dalla sua prima missione, in maniera costante e sempre innovativa. Per questo poter essere a Villa D’Este e poter portare la performance di uno degli artisti del digitale, più straordinari del panorama culturale italiano è stata una scelta naturale”. Così Francesco Dobrovich, direttore creativo di Videocittà, il Festival della visione e della cultura digitale, a margine della presentazione della prima edizione del festival ‘Extravillae Metamorfosi in bellezza’ che dal 16 al 29 luglio si terrà a Villa d’Este e la cui presentazione si è tenuta presso il Ministero della Cultura a Roma.

“Quindi saremmo a Extravillae con ‘Transer’, una performance live che diverrà poi una video istallazione permanente fino al termine della serata che Davide Quaglia e Seta realizzeranno. Una performance dove si avranno elementi analogici e digitali come un pianoforte e l’intelligenza artificiale. Si lavorerà anche sul patrimonio naturalistico del luogo e le immagini naturali diverranno in una metamorfosi digitale, lo scenario e l’oggetto di questa grande video-istallazione”, conclude Dobrovich.