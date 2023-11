EY: Marina Nissim vince il premio ‘L’imprenditore dell’anno’ 2023

Novembre 30, 2023

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Marina Nissim, chairwoman di Bolton Group, è la vincitrice nazionale della ventiseiesima edizione del Premio EY ‘L’imprenditore dell’anno’ “per la capacità di condurre un Gruppo internazionale, i cui prodotti sono consumati ogni giorno da milioni di persone, con prioritaria propensione alla sostenibilità, all’ambiente e alla valorizzazione delle persone, portando l’azienda verso una crescita globale ed etica”.

Il prestigioso riconoscimento celebra ogni anno gli imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro, che abbiano dato il proprio contributo allo sviluppo territoriale e nazionale, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italia.

“Sono molto felice e onorata di ricevere questo importante riconoscimento che vorrei condividere con tutte le persone che ogni giorno dedicano le loro energie per lo sviluppo del gruppo Bolton. I nostri marchi e prodotti iconici accompagnano e arricchiscono la vita quotidiana di milioni di persone nel mondo da oltre 75 anni. Sono orgogliosa di guidare questa straordinaria squadra di boltoniani e di affrontare insieme le grandi sfide che il futuro ci riserva. Vorrei infine dedicare questo importante riconoscimento a mio padre Joseph, fondatore del gruppo e mio punto di riferimento e di ispirazione quotidiano”, ha detto Nissim.

Marina Nissim è chairwoman di Bolton Group, azienda familiare e multinazionale italiana fondata dal padre Joseph Nissim a Milano nel 1949, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti di largo consumo di alta qualità. Il Gruppo detiene un portafoglio di 60 marchi distribuiti nelle categorie Food, Home Care, Adhesives, Personal Care e Beauty Care, ampiamente riconosciuti dal mercato, nazionale ed internazionale, tra cui i più noti in Italia: Rio Mare, WC Net, Borotalco, Chilly, Collistar e molti altri. Sin dai primi anni 2000, Marina ha orientato le attività di Bolton Group verso la sostenibilità, estendendola progressivamente dalla filiera del tonno a tutti i prodotti del Gruppo, e da sempre sostiene la ricerca scientifica, la promozione della cultura e l’educazione scolastica.

Marina Nissim è parte della Ceo Roundtable on Ocean ed è uno dei 77 leader d’impresa che hanno firmato la “CEOs Call to Action” per un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

