F1: ad Abu Dhabi Ferrari prova a battere Verstappen, quote da impresa per Leclerc

Novembre 23, 2023

Abu Dhabi, 23 nov. -(Adnkronos) – L’ultimo atto del Mondiale di Formula 1 vede una Ferrari desiderosa di fare bene per chiudere con una gioia una stagione iniziata male ma proseguita in crescita. Secondo gli esperti di William Hill e Scommessemania, ad Abu Dhabi i due piloti di Maranello dovranno inseguire anche nel gran finale: Charles Leclerc si gioca tra 12 e 17 mentre Carlos Sainz vede il trionfo tra 15 e 21. Lo scorso anno su questo circuito il pilota monegasco chiuse al secondo posto dietro al dominatore Verstappen, favorito anche questo weekend in quota a 1,30. Le distanze si assottigliano per quanto riguarda le qualifiche, ma la situazione non cambia: davanti a tutti l’olandese, che vede la quarta pole position consecutiva nel circuito di Yas Marina a 1,53; in seconda posizione Charles Leclerc, che proverà a bissare il risultato di Las Vegas a 4,50; terzo Sainz a 10.