F1: Alfa Romeo, Managing Director Alunni Bravi sarà anche Team Representative per circus

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Novità in casa Alfa-Sauber che ha puntellato il proprio organigramma dopo il passaggio di Vasseur alla Ferrari. L’Alfa Romeo F1 Team, infatti, rende noto che Alessandro Alunni Bravi, in qualità di Managing Director del Gruppo Sauber, è stato nominato anche Team Representative per il Fia Formula One World Championship. Alunni Bravi, che fa parte del Gruppo Sauber dal 2017, aggiungerà questo ruolo alle sue funzioni per la stagione 2023, rappresentando la squadra in tutte le funzioni ufficiali nei fine settimana di gara e fuori pista.

“L’assunzione da parte di Alunni Bravi del ruolo di Team Representative – si legge sul sito ufficiale Sauber – segnerà un deciso passo avanti per il Team Alfa Romeo F1 e per il Gruppo Sauber nel suo insieme, consentendo ad Andreas Seidl di concentrarsi sul suo obiettivo di ulteriore crescita del gruppo, assicurando il successo a breve termine e preparare la squadra per il suo entusiasmante futuro”.

“Sono lieto di confermare la nomina di Alessandro Alunni Bravi al ruolo di Team Representative, in aggiunta ai suoi attuali doveri di Amministratore Delegato del Gruppo -ha detto Andreas Seidl, Ceo del Gruppo Sauber-. La sua grande esperienza nel motorsport gli ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per avere successo, e la sua profonda conoscenza del team, di cui fa parte da più di cinque anni, assicurerà stabilità e continuità nella nostra crescita”.