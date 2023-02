F1: Alfa Romeo, presentata la C43 la monoposto per il mondiale 2023

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – L’Alfa Romeo ha presentato ufficialmente la C43, la nuova monoposto per il Mondiale 2023. La macchina di Hinwil verrà portata in pista da Bottas e Zhou per uno shakedown già nei prossimi giorni. La C43, attraverso un video, è stata messa a confronto con quella del precedente campionato sugli account social della Formula 1. Quello che emerge anche dopo la presentazione, sono innanzitutto pance spioventi (via il doppio fondo) e radiatori inclinati (anziché orizzontali). In generale la vettura conserva la base del 2022. Inoltre, è stata disegnata dal Centro Stile Alfa: i colori (rosso-nero) sono gli stessi della Stelvio Quadrifoglio.