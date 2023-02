Febbraio 10, 2023

Barcellona, 10 feb. -(Adnkronos) – Presentata qualche giorno fa a Zurigo, la nuova Alfa Romeo è già andata in pista. La C43 ha macinato i primi chilometri nel filming day a Barcellona, con Valtteri Bottas a testare per primo la monoposto che promette di dare ancora battaglia a centro griglia nel prossimo Mondiale che scatta il 5 marzo in Bahrain. E così l’Alfa, prima a presentare una monoposto “vera” e non la sola livrea, è stata anche la prima scuderia a far girare la vettura 2023.