F1: Alonso, ‘Aston Martin ambiziosa, la mia età è solo un vantaggio’

Marzo 2, 2023

Sakhir, 2 mar. – (Adnkronos) – Dopo aver brillato nei test pre-stagionali l’Aston Martin sembra essere una seria candidata al ruolo di rivelazione della stagione di F1 che scatta domanica in Bahrain. Sarà per quanto visto in pista, appunto, ma anche per un ‘ragazzo’ di 41 anni che appare più in forma che mai: Fernando Alonso. Il pilota spagnolo nella conferenza stampa del giovedì è stato chiaro: “Il progetto è ambizioso in Aston Martin, con persone che vogliono avere successo. Siamo tutti consapevoli di quanto sia difficile, ma c’è ambizione”. “Mi sento meglio che mai, non ho nessuna preoccupazione legata all’età -sottolinea il 41enne di Oviedo-. Sarò il primo a sentirlo quando succederà, ma ora vedo solo dei vantaggi. Conosco questa pista, conosco le macchine, le persone e tanti dei circuiti della stagione…”. “Mi sento bene, abbiamo lavorato per adattarci alla macchina. Poi, però, non sai mai quello che fanno gli altri. Vedremo dopo Arabia e Australia quale sarà il livello di tutti. Però pensiamo di aver fatto un passo avanti”, conclude il due volte campione del mondo.