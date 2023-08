F1: Alonso, ‘il mio rammarico più grande è non aver vinto il titolo mondiale con la Ferrari’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. – (Adnkronos) – “Il mio rammarico più grande in F1? Non aver vinto un titolo mondiale con la Ferrari, probabilmente questa è la prima cosa che sceglierei guardando indietro. Nel 2010 e 2012 eravamo a pochi giri dal successo, è stato davvero deludente perdere quei titoli”. Lo dice Fernando Alonso al podcast ‘High Performance’ della BBC. “Un’altra cosa che rimpiango è non aver vissuto il momento, avrei dovuto godermi di più la mia carriera -prosegue il 42enne spagnolo-. Quando mi guardo indietro vedo tante cose belle, amicizie e incredibili esperienze, ma penso che avrei dovuto godermele di più. Ho vinto i campionati del mondo in Brasile nel 2005 e 2006, ma fatico a ricordare qualcosa di quei momenti“. Alonso attualmente in forza all’Aston Martin, conclude parlando dei suo prossimi obiettivi: “Vorrei vincere il Mondiale ancora una volta, ma non è la mia priorità al momento. Proverò ancora a vincere la Dakar. Non che il terzo mondiale in F1 abbia meno importanza, ma vincere la Dakar è il mio obiettivo primario“.