Giugno 18, 2023

Montreal, 18 giu. – (Adnkronos) – “Oggi speravamo di dare più filo da torcere alla Red Bull, ma abbiamo perso la posizione al via su Lewis e poi da lì è stata una battaglia con la Mercedes. Abbiamo spinto per tutta la gara, non ho mai potuto rilassarmi”. Così Fernando Alonso dopo il 2° posto nel Gp del Canada di F1. “E’ stata una gara veramente dura, abbiamo spinto tantissimo, sono stati 70 giri da qualifica”, aggiunge il 41enne spagnolo dell’Aston Martin.