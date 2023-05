F1: anche Alonso davanti alle Ferrari, per bookie Leclerc e Sainz già fuori dalla corsa al titolo

Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Cinque gare e il Mondiale di Formula 1 appare già indirizzato: la Red Bull ha monopolizzato il primo posto in questo avvio di stagione, mentre la Ferrari è lontanissima dai vertici e già fuori dalla lotta per il titolo. I bookmaker, infatti, vedono Max Verstappen già a un passo dal terzo Mondiale consecutivo, offerto a 1,10 su 888Sport e 1,12 su William Hill. In corsa anche il compagno di squadra Sergio Perez (due vittorie fin qui) a 6,50, mentre è lontanissimo ma terzo tra i candidati Fernando Alonso, ex Ferrari, per cui un clamoroso trionfo a 42 anni paga 51 volte la posta, stessa quota del pluricampione Lewis Hamilton. Il Cavallino vede invece ridotte a un lumicino le speranze di una rimonta in classifica: il titolo a Charles Leclerc vale 101, mentre Carlos Sainz è visto addirittura a 250.