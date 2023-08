Agosto 25, 2023

Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) – La Ferrari per il 2024 “l’abbiamo disegnata diversamente, con un nuovo telaio e un retrotreno diverso. Il tutto per permettere agli aerodinamici di estrarre la prestazione che ci manca quest’anno. Sentiamo la responsabilità di mettere in pista una macchina vincente”. Così il direttore tecnico della Ferrari, Enrico Cardile, ai microfoni di Sky Sport a margine delle prove libere del Gp d’Olanda, in merito al progetto della vettura 2024.