F1: c’è l’ok della Fia, Hamilton potrà correre con i piercing in Bahrain

Marzo 3, 2023

Sakhir, 3 mar. – (Adnkronos) – Lewis Hamilton potrà correre senza dover togliere i piercing. L’ufficialità è arrivata nella prima giornata di libere del Bahrain, che di fatto apre il Mondiale 2023. Poco prima, la Fia aveva diramato una nota in cui evidenziava come il solo britannico non avesse compilato l’autocertificazione per l’abbigliamento da gara per la stagione. Le norme vigenti vietano ai piloti di indossare gioielli, collane o orologi in funzione della sicurezza. Ora però la questione, che aveva sollevato non poche polemiche lo scorso anno, è chiusa.

Gli steward hanno convocato a Sakhir un rappresentante della Mercedes, il quale ha presentato un rapporto stilato dal medico della scuderia richiedendo un’esenzione alla Fia, con la motivazione che la rimozione del piercing avrebbe potuto causare un’infezione. Dopo un’accurata visita, ecco nota della Fia che chiude la vicenda: “Abbiamo deciso di non intraprendere nessuna azione sanzionatoria, in quanto ci sono preoccupazioni per sfregi dati dai frequenti tentativi di rimozione dell’oggetto in questione”.