F1: Domenicali, ‘circus lavora molto duramente per Gran Premio d’Africa’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – La Formula 1 sta lavorando “molto duramente” per riportare una gara in Africa, come ha rivelato il presidente della F1 Stefano Domenicali. Il continente ha tenuto l’ultima volta un evento di F1 nel 1993 sul circuito sudafricano di Kyalami, un luogo ampiamente pubblicizzato come il favorito per ospitare il circus se la serie tornasse in Africa, e c’è un crescente desiderio che ciò accada. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è tra coloro che chiedono un Gran Premio d’Africa, mentre i critici sottolineano che l’Africa è l’unico continente, Antartide esclusa, a non disputare una gara. Il piano della F1 è di aggiungere l’Africa al programma, con Domenicali che rivela che c’è molto lavoro in corso dietro le quinte.

“100%, l’Africa è ancora un continente su cui stiamo lavorando molto duramente”, ha detto a Sky Sports. “Come ho sempre detto, dobbiamo trovare i partner giusti, il giusto piano a medio termine. Quello che voglio evitare è che andiamo lì un anno e poi ce ne dimentichiamo. Stiamo lavorando, cercando di trovare una soluzione per il meglio dello sport, per il meglio del Paese”, ha sottolineato Domenicali.

L’aumento di popolarità della F1 ha aumentato il desiderio da parte di più località di organizzare una gara, con grandi somme di denaro offerte dagli Stati Uniti e dall’Estremo Oriente, anche se questo non è un fattore decisivo agli occhi di Domenicali. Né lo è la storia delle sedi, con l’attenzione invece sullo sviluppo a lungo termine della F1. “Oggi i soldi sono enormi, ma dobbiamo proteggere la qualità degli eventi e dello sport”, ha aggiunto. “Quando ‘storico’ è collegato solo al guardare indietro, questo è un problema. Quando ‘storico’ è un valore, se ti concentri sullo sviluppo dello sport per il futuro, è un grande valore. Questo è nostro dovere: assicurarci che, per esempio, Monza, sia un posto incredibile, ma devono assicurarsi che investano nell’infrastruttura futura, nei servizi per i tifosi”.