F1: Domenicali, ‘Verstappen mi ricorda Schumacher, non lascia niente a nessuno’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – “Il nostro sport è sempre caratterizzato da cicli, legati da una combinazione di una macchina fortissima e un pilota straordinario. Con Max Verstappen abbiamo visto da un lato un pilota maturo nella gestione di gara e qualifiche, mi ricorda Michael Schumacher nel non lasciare niente a nessuno”. Così il presidente della F1 Stefano Domenicali, al microfono de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento.

“Ci sono delle similitudini sotto questo punto di vista, come abbiamo detto i cicli vincenti sono legati a un contesto dove tutti vanno di pari passo”, aggiunge Domenicali prima di confermare la presenza in calendario della gare sprint. “Rimaniamo con 6 sprint, abbiamo una riunione in cui stiamo pensando ad alcuni cambiamenti operativi. I dati dimostrano che c’è questo interesse, oramai il concetto di giornate dedicate esclusivamente alle prove libere non danno lo spunto giusto. Tutti gli sport stanno cambiando, tutti hanno bisogno di stare attenti a ciò che succede nel mondo”.