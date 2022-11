F1: Ferrari cerca il team principal, per i bookie Vasseur in pole, in quota spunta anche Horner

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – La Ferrari volta pagina. Ufficializzate le dimissioni di Mattia Binotto, a Maranello comincia il countdown per l’arrivo del nuovo team principal in vista della stagione 2023 di Formula 1. Al momento sono solamente voci quelle che circolano sul suo successore, ma il nome più caldo per i betting analyst di Stanleybet è quello di Frederic Vasseur, attualmente all’Alfa Romeo: il suo arrivo per il prossimo Mondiale si gioca a 2,50, seguito da Franz Tost e Antonello Coletta, responsabile delle attività sportive GT della Rossa, a quota 5. Attenzione anche a Christian Horner, attuale team principal della rivale Red Bull, per cui l’approdo alla casa modenese paga 10 volte la posta, al pari di Andreas Seidl. Gerhard Berger, ex pilota Ferrari, e Gunther Steiner, team principal della Haas, sono offerti a 20, al pari di Jean Todt.