F1: Ferrari, Leclerc al GP di Austin potrebbe cambiare motore e scontare penalità in griglia

Ottobre 20, 2022

Austin, 20 ott. – (Adnkronos) – Il Mondiale di F1 arriva ad Austin, in Texas, per il terz’ultimo appuntamento della stagione che ha già assegnato il titolo piloti a Max Verstappen ma ha ancora tanto da dire, a cominciare dal duello finale Red Bull-Ferrari per il titolo costruttori. Negli Usa la Rossa arriva con un’alta probabilità che Charles Leclerc debba puntare su un nuovo motore – sarebbe la sesta unità di questo campionato – cosa che comporterebbe una penalità in griglia. Si profila così un weekend in salita, ma occorre anche guardare con ottimismo al futuro con una mossa che comunque va letta anche in chiave 2023. Questo motore, infatti, presenta specifiche che vedremo sulle unità del prossimo campionato. Obiettivo affidabilità.