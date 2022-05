F1: Ferrari, Leclerc e Sainz doppiatori per un giorno

Maggio 25, 2022

Maranello, 25 mag. -(Adnkronos) – Charles Leclerc e Carlos Sainz per un giorno hanno accantonato tuta e casco e si sono messi davanti al microfono per diventare doppiatori nel nuovo lungometraggio della Disney Pixar, Lightyear – La vera storia di Buzz che racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe della serie Toy Story, arrivato sugli schermi nel 1995.

La coppia della Scuderia Ferrari è stata protagonista di un cameo all’interno del film d’animazione in due versioni diverse. I piloti, infatti, hanno prestato la voce allo stesso personaggio: Charles nella versione in lingua italiana e Carlos in quella spagnola.

Per scoprire di quale personaggio si tratta bisognerà aspettare l’uscita del film nelle sale, prevista in Italia per il 15 di giugno e in Spagna per il 17 giugno.