F1: Fia, General Motors registrata come fornitore motori, inizierà a partire dal 2028

Novembre 14, 2023

Las Vegas, 14 nov. (Adnkronos) – La General Motors si è registrata come fornitore di motori di Formula 1. Lo ha confermato il presidente dell’organo di governo mondiale della Fia, Mohammed bin Sulayem. La notizia, con la Gm che, secondo quanto riferito, inizierà nel 2028, arriva dopo che la Fia aveva dato il via libera al nuovo team americano Andretti-Cadillac, con Cadillac che è un marchio GM. Il team dell’ex pilota di F1 Mario Andretti spera di debuttare nel 2025, ma è ancora necessaria l’approvazione da parte dei detentori dei diritti di F1 Liberty Media. Si dice che la maggior parte degli attuali 10 team di F1 non siano contenti di avere un team aggiuntivo perché potrebbe dare loro meno entrate.

Ma Bin Sulayem sostiene l’espansione, anche nel tentativo di puntare a nuovi mercati. La F1 sta rapidamente guadagnando popolarità negli Stati Uniti e la notizia arriva poco prima del Gran Premio di F1 di Las Vegas del fine settimana. “Sono felice della notizia che la General Motors si è registrata come fornitore di unità di potenza per il campionato mondiale di Formula 1 della Fia”, ha dichiarato Bin Sulayem su Instagram. “La presenza degli iconici marchi americani Andretti e GM rafforza la sostenibilità a lungo termine di questo sport”.